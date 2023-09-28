В Черкасской области произошли взрывы, сообщают украинские СМИ

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В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своём Телеграм-канале.
«В Черкасской области взрывы», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.
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