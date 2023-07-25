В Черном море найден упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

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Пассажирское судно шло по маршруту Сочи — Новороссийск. Экипаж судна заметил БПЛА самолетного типа в трёх морских милях от берега в районе села Зубовая Щель.
Оперативные службы прибыли к месту и достали трофейный дрон с размахом крыльев 2,5 метра. БПЛА отправлен на экспертизу.
BTT3 Banshee был разработан в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Лёгкий дрон-мишень из кевлара и стеклопластика используют примерно в 40 странах.
Беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или даже ударный. Каким является найденный, устанавливают специалисты.
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Мария Фирсова