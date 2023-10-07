В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации.
Сигнал тревоги сначала был поднят в Харьковской и Полтавской областях в 23:48 по московскому времени, а вскоре после этого в Черниговской и Сумской областях. Ранее вечером также были объявлены сигналы тревоги в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
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Артем Кузьмин