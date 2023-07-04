В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена утром в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об объявлении предупреждения свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.
Сигналы воздушной тревоги были зафиксированы в 08:14 мск. Сообщается также о звуках сирены в части ДНР, которая временно подконтрольна киевскому режиму.
Утром была осуществлена попытка атаки БПЛА на Новую Москву. Все дроны были перехвачены системами ПВО и РЭБ. Пострадавших нет.
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Сигналы воздушной тревоги были зафиксированы в 08:14 мск. Сообщается также о звуках сирены в части ДНР, которая временно подконтрольна киевскому режиму.
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Анастасия Крестьянова