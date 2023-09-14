В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari
В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Ранее в министерстве также сообщили, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.
Читайте также:
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом
ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Элина Позднякова