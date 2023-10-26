В даркнете нашли торгующих взрывчаткой на развес украинцев

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В сети «даркнет» украинские граждане реализуют оружие и взрывчатку, включая C4, которые поставляются Киеву западными странами как часть военной помощи, передает РИА Новости
В одном из объявлений, предприниматель предлагает приобрести взрывчатые материалы по цене, начиная с 700 долларов за килограмм. Покупателям обещают курьерскую доставку в любой город Украины.
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Артем Кузьмин