В Днепропетровске, а также Харьковской, Черкасской и Винницкой областях Украины звучат взрывы





В Днепропетровске (украинское название — Днепр) прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове, а также в Черкасской, Харьковской и Винницкой областях Украины.Киевская военная администрация сообщила о ракетной атаке и работе ПВО.С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.