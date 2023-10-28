В Днепропетровске и Кривом Роге прозвучали взрывы

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В Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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