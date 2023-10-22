В Днепропетровске прогремел взрыв

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Официальных комментариев от властей пока не последовало.
Взрыв прогремел в Днепропетровске, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Подробности произошедшего пока не сообщают. Местные власти не прокомментировали ситуацию.
Ранее глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.
Сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.
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«Днепр, местные паблики сообщают о взрыве», – сказано в публикации.
Ранее глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.
Сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.
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Мария Фирсова