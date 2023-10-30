В Днепропетровске прогремели взрывы

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На Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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