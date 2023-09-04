В Днепропетровской области поразили объект инфраструктуры, вспыхнул пожар

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В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект.
Данное заявление сделал глава областной администрации Сергей Лысак. ПО его словам, речь идёт об объекте в Днепровском районе региона. Там случился пожар.
Известно, что инфраструктурный объект поразили рано утром.
Ранее сообщалось, что в Черном море были уничтожены четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force, произведенных в США и перевозивших десантные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в понедельник.
В соответствии с официальным заявлением Минобороны, инцидент произошел в ночное время 4 сентября 2023 года в северо-западной части Черного моря. Воздушные силы Черноморского флота России атаковали и уничтожили четыре катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.
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Известно, что инфраструктурный объект поразили рано утром.
В соответствии с официальным заявлением Минобороны, инцидент произошел в ночное время 4 сентября 2023 года в северо-западной части Черного моря. Воздушные силы Черноморского флота России атаковали и уничтожили четыре катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.
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Мария Фирсова