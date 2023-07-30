В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

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Российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Минобороны России. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ.
Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
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Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
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Мария Фирсова