В Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучат взрывы

Фото: iStock/Zeferli
Взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, равно как и в контролируемом киевским режимом Херсоне. Власти страны объясняют их работой систем ПВО, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
Министерство обороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
В Бердянске прогремели взрывы
В Британии заявили, что Украине никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс
Артем Путинцев