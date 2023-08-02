В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России

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Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военного, который расстрелял пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
Отмечается, что преступнику предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. Уголовное дело с подтвержденным обвинительным заключением было направлено в Верховный суд ДНР.
Напомним, в апреле прошлого года в Мариуполе украинский боевик, находясь на наблюдательной позиции, расстрелял пожилого безоружного мирного жителя, который приветствовал колонну боевой техники и военных российской армии. По данным следствия, было произведено не менее десяти выстрелов из автомата.
Ранее суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины.
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Напомним, в апреле прошлого года в Мариуполе украинский боевик, находясь на наблюдательной позиции, расстрелял пожилого безоружного мирного жителя, который приветствовал колонну боевой техники и военных российской армии. По данным следствия, было произведено не менее десяти выстрелов из автомата.
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Екатерина Коршунова