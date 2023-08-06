В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку восьми единиц техники ВСУ

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который остановил нападение восьми единиц техники ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Пушилин.
Как передают СМИ, экипаж российского танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько машин ВСУ были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.
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Дана Игумнова