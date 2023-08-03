В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины

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Советник исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит более медленно из-за тяжелых потерь противника.
«В данный момент украинское контрнаступление несколько потеряло темп и стало менее активным, чем ранее. Вероятно, это связано с тяжелыми потерями, которые враг понес как в человеческом составе, так и в технике», — утверждает Гагин.Советник отметил, что «сейчас нигде не спокойно», украинская сторона продолжает атаки с помощью небольших групп, поддерживаемых бронетехникой. Однако он заключил, что по всей линии фронта «каких-то значительных событий пока не произошло».
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