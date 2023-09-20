В ДНР новая группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в плен сдалась новая группа военнослужащих ВСУ. Украинские бойцы продолжают складывать оружие, связываясь с российской стороной по специальному открытому радиоканалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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