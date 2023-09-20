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В ДНР новая группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

РИА Новости: Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
20 сентября 2023, 02:57
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в плен сдалась новая группа военнослужащих ВСУ. Украинские бойцы продолжают складывать оружие, связываясь с российской стороной по специальному открытому радиоканалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#днр
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Экипажи истребителей Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
Минобороны: Экипажи истребителей Су-25 нанесли удары по позициям и технике ВСУ
20 сентября 2023, 03:18

Фото: iStock/Kharkhan_Oleg

Экипажи штурмовой авиации ВКС РФ совершили авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Минобороны поделилось кадрами боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО, пишут «Известия».
В ходе боевых действий штурмовиками Су-25 были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

«Выполнили взлет парой, полет по установленному маршруту. Далее вышли в район цели, выполнили удар по живой силе противника неуправляемым ракетным вооружением, затем отворот на нашу сторону с противоракетным маневрированием и уходом под нижнюю границу поражения ЗРК и ПЗРК. Далее вернулись на аэродром базирования, посадка парой. От наводчика получили подтверждение о поражении живой силы противника», — цитирует издание слова летчика с позывным «Медведь».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#техника
#днр
#сво
#всу
#удар
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ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
20 сентября 2023, 00:33

Фото: istockphoto/RamonCast

Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 33 артиллерийских обстрела на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 90 различных боеприпасов.
В сообщении представительства отмечается, что на донецком направлении противник осуществил 29 обстрелов, включая использование артиллерии калибра 155 миллиметров с кассетными боевыми частями, а также ударные беспилотные летательные аппараты. На горловском направлении зафиксировано четыре обстрела из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Всего было выпущено 90 различных боеприпасов.

Такие обстрелы затронули районы семи населенных пунктов в республике, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, а также различные районы Донецка и Макеевки. Кроме того, пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести в Петровском и Киевском районах Донецка и в Старомихайловке.

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Над Белгородской и Орловской областями сбиты два беспилотника ВСУ
19 сентября 2023, 22:23

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями. Об этом заявили в Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, вражеские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

Ранее Минобороны России уже заявляло о том, что над Белгородской областью был сбит украинский БПЛА. Атака была пресечена 19 сентября около 16.00.

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#бпла
#минобороны
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#пво
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На подлете к Шебекино Белгородской области сбит беспилотник ВСУ
19 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Белгородской областью на подлете к городу Шебекино системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате падения обломкой беспилотника пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны России также заявили, что средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Попытка атаки была пресечена 19 сентября около 16.00.

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#бпла
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Берлин раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
ФРГ поставит ВСУ десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин
19 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. Об этом говорится на сайте германского министерства обороны.
В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии.

Напомним, ранее МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования и отопительные системы.

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В США анонсировали зимнее контрнаступление ВСУ
Генерал армии США Милли: У ВСУ нет намерений прекращать боевые действия зимой
19 сентября 2023, 21:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что с наступлением зимы украинские контрнаступление не прекратится.
По его словам, ВСУ продвигаются медленно, но целенаправленно, пытаясь сберечь живую силу и минимизировать потери. Он также обратился к критикам украинского наступления, отметив, что для его продолжения есть еще много времени. Также украинская сторона имеет для этого достаточно боеспособных сил.

«И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой», – заявил он.

При этом еще 10 сентября Милли заявлял, что у ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. 

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#военные
#всу
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Российские военные отбивают атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
19 сентября 2023, 21:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военнослужащие отбили три украинских атаки в районе Работино в Запорожской области, а сейчас уже началась четвертая. Такие данные привел глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом пока не ясно, являются ли подобные действия началом третьей волны контрнаступления. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные успешно охраняют свои позиции и не позволяют ВСУ прорвать линию обороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении вражеской бронегруппы на Ореховском направлении в районе Работино.

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#новости
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#всу
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В Японии считают, что Зеленского могут повесить
Экс-аналитик МИД Японии Сато: СВО закончится именно так, как хочет Россия
19 сентября 2023, 19:30

Фото: iStock/JARAMA

Бывшим главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что, если украинский конфликт будет продолжать так же, как и сейчас, то спецоперация закончится так, как хочет РФ, а президента Украины Владимира Зеленского ждет мрачное будущее. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Зеленский знает, что если он закончит войну, то его повесят, поэтому он будет воевать до конца. Тогда по крайней мере он и его семья смогут бежать. Если он сбежит без боя, как афганский президент Ашраф Гани, США этого не примут. Вашингтону такое не нравится», — приводят слова Сато «Аргументы недели».

По мнению эксперта, нынешние поступки Зеленского — визит в США и увольнение Резникова тесно связаны с неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Сато также утверждает, что в Киеве осталось мало мужчин призывного возраста. Экс-аналитик МИД Японии считает, что воевать в такой ситуации с РФ — это настоящее безумие.

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#спецоперация
#украина
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Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
19 сентября 2023, 16:55

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

18 сентября в Минобороны также сообщили, что российский истребитель МиГ-31был поднят в небо над Баренцевым морем из-за угрозы пресечения государственной границы американским самолетом Р-8А «Посейдон».

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