В ДНР обнаружили тайник с гранатомётами для совершения терактов

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Спецслужбы обнаружили на территории ДНР тайник с двумя гранатомётами и гранатами, замаскированный под газовый баллон. Глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале написал, что они предназначались для совершения террористических актов в различных регионах России.
Отмечается, что находку обнаружили сотрудники УФСБ по ДНР и военной контрразведки Восточного военного округа.
Замаскированные под видом газового баллона боеприпасы должны были транспортировать в другие регионы России с целью совершения диверсионно-террористических актов.
В общей сложности из тайника было изъято два ручных гранатомёта РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к гранате.
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Замаскированные под видом газового баллона боеприпасы должны были транспортировать в другие регионы России с целью совершения диверсионно-террористических актов.
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Анастасия Чинкова