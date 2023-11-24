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В ДНР обнаружили тайник с гранатомётами для совершения терактов

Пушилин: тайник с гранатомётами и гранатами для терактов в РФ обнаружили в ДНР
24 ноября 2023, 10:00
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецслужбы обнаружили на территории ДНР тайник с двумя гранатомётами и гранатами, замаскированный под газовый баллон. Глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале написал, что они предназначались для совершения террористических актов в различных регионах России.
Отмечается, что находку обнаружили сотрудники УФСБ по ДНР и военной контрразведки Восточного военного округа.

Замаскированные под видом газового баллона боеприпасы должны были транспортировать в другие регионы России с целью совершения диверсионно-террористических актов.


В общей сложности из тайника было изъято два ручных гранатомёта РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к гранате.

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#днр
#теракт
#граната
#денис пушилин
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При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Волгоградский губернатор Бочаров: при атаке БПЛА ВСУ пострадавших нет
24 ноября 2023, 10:08

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью в Волгоградской области российскими силами перехвачены три беспилотных летательных аппарата ВСУ, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор российского региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - написал Бочаров в своём Telegram-канале.

За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершения террористической атаки по объектам на территории РФ. 

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#бпла
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#сво
#минобороны
#рф
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«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева
Командир «Ахмата» Алаудинов предрек переговоры РФ и Украины весной 2024 года
24 ноября 2023, 08:54

Фото: istock / 3dmitry

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал, что мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией могут начаться весной 2024 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению командира,  на ситуацию на фронте в зоне СВО повлияет наступающая зима. Он также ​заявил, что в Вооруженных силах Украины начинают осознавать неизбежность поражения в конфликте.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — написал Алаудинов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зима
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#переговоры
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны: Экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО
24 ноября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа проходят боевую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что танкисты в настоящее время отрабатывают стрельбу по мишеням как с закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Огонь корректируется при помощи данных, которые передают беспилотные летательные аппараты. Также особое внимание уделяется слаженности действий и взаимозаменяемости членов экипажа. Отрабатываются навыки скоростного вождения для быстрого маневрирования и смены позиции после выполнения огневых задач, чтобы своевременно уходить от ответных ударов.

В министерстве обороны добавили, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» за несколько минут производит привязку к местности и наводит башенное орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстоянии до десяти километров. Современное прицельное оборудование боевой машины позволяет почти мгновенно находить цели и поражать их.

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#оборудование
#машины
#сво
#танки
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В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 16 беспилотников за ночь
24 ноября 2023, 08:18

Фото: istock / rancho_runner

За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершенния террористической атаки по объектам на территории РФ.

Также сообщается, что ночью 24 сентября на Крымском мосту приостановили движение. Причины не сообщаются. Движение возобновили спустя 20 минут. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее на Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#движение
#ночь
#бпла
#регионы
#минобороны
#рф
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На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией
Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с РФ
24 ноября 2023, 07:59

Фото: istock / Liukov

Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет издание.
В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский отверг идею проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины
испытывают трудности в зоне боевых действий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор зпаявил, что конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#поддержка
#мир
#зеленский
#рф
#украина
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Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе
SHOT: Отбита массовая атака дронов-камикадзе ВСУ на Крым
24 ноября 2023, 07:26

Фото: istock / aapsky

Ночью 24 ноября территорию Крыма пытались атаковать 13 дронров-камикадзе. Все беспилотники были успешно ликвидированы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

12 БПЛА не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны на северной части Крыма, ещё один сбили в глубине полуострова — из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Также Министерство обороны сообщает, что над территорией Волгоградской области были сбиты 3 бесплатных летательных аппарата. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#бпла
#операции
#сво
#всу
#рф
#беспилотник
#крым
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Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях
Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии
24 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/JARAMA

Медсестра Ребекка Мациоровски, прибывшая из США и присоединившаяся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), выразила тревогу по поводу значительных потерь, которые понесла армия за последнее время.
В своей статье для Business Insider она подчеркнула увеличившееся количество раненых солдат. Она отметила, что ситуация на фронте очень тяжелая.

Мациоровски также упомянула, что часто военные ВСУ сталкиваются с низким качеством медицинских средств или вовсе лишены аптечек. По её словам, некоторое снаряжение страдает от повреждений, вызванных мышами, которые разъедают или портят экипировку.

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#солдат
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Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра
24 ноября 2023, 06:04

Фото: istockphoto/undefined undefined

Российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон.
Они были атакованы с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», передает информационное агентство РИА Новости.

«Фронтовая обстановка всегда нагрета. Но мы — отличные пожарники, гасим этот огонь быстро», — заявил командир боевой машины из войск группировки «Днепр» по кличке «Ротор».
По его словам, после неудачных попыток высадки украинские военные временами остаются не склонными предпринимать новые попытки.

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#военные
#машины
#новости
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В России раскрыли условие успешного применения FPV-дронов зимой в зоне СВО
Глава ЦКБР Кузякин: грамотное применение FPV-дронов повышает эффективность зимой
24 ноября 2023, 05:13

Фото: iStock/vadimrysev

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин обсудил ключевые аспекты успешного использования FPV-дронов в зимних условиях специальных военных операций. По его словам, грамотное применение этих систем в зимний период существенно увеличивает их эффективность, информирует ТАСС.
Кузякин подчеркнул, что использование подобных систем в зимний период представляло определенные трудности, однако эти проблемы удалось успешно преодолеть и даже превратить в преимущества. При правильной стратегии зимнее использование FPV-дронов открывает дополнительные возможности, которые часто недоступны в более теплое время года.

Глава ЦКБР отметил, что в холодных условиях сигналы радиоуправления и видео передаются иначе. Знание этой особенности позволяет значительно увеличить радиус действия дронов. Кроме того, с подходящей подготовкой, дроны могут успешно нести более тяжелые нагрузки в более плотном морозном воздухе.

Кузякин подчеркнул, что зимой FPV-расчеты имеют больше шансов неожиданно застать противника врасплох. Он пояснил, что техника, представляемая центром, обладает высокой устойчивостью к различным погодным условиям, что делает зимний период оптимальным временем для ее использования, когда другие беспилотные аппараты могут быть недоступны из-за непогоды.

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