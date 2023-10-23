В ДНР объяснили, как РФ использует первые удары ракет ATACMS

Фото: istock / Alexyz3d
Российские системы противовоздушной обороны имеют опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, которые США передали Украине. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
Гагин заявил, что многие СМИ сейчас пишут про передачу этих ракет и первом опыте их применения украинскими силами.
Он заверил, что ВС РФ найдут способ противодействовать этим снарядам, указывая на опыт уничтожения крылатых ракет Storm Shadow и реактивных снарядов для комплексов HIMARS. Он также привел в пример постоянные перехваты БПЛА и ракет Украины в небе над Крымом.
Читайте также:
Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
«Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — заявил советник главы ДНР.
Читайте также:
Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Алина Юрчак