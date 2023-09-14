Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки

В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки

Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском вбросом
14 сентября 2023, 17:40
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«В Районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Все заявления о потере российскими силами населенных пунктах в районе Артемовска Пушилин назвал «очередными вбросами».


Ранее также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

Читайте также:

Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю
#днр
#сво
#вс рф
#всу
Читайте нас в
На Украине признали, что не смогут пережить конфликт с Россией
Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода
14 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

Ранее Соскин заявил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы. Он также отметил, что киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

Читайте также: 

Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
#конфликт
#оружие
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
14 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).
Представитель предприятия-производителя рассказал ТАСС, что ранее эти БПЛА поставлялись в подразделения Вооруженных сил РФ от Грайворона до Херсона. Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь. 

Теперь дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении. На данный момент оператор с его помощью уже уничтожил пикап ВСУ. Этот беспилотник может также применяться для борьбы с катерами. Скорость позволяет легко настигать воздушные суда. Собеседник агентства отметил, что применение «Упырей» заставляет отводить ВСУ технику в тыл, чтобы уберечь ее от вездесущих дронов. В настоящее время команда разработчиков вышла на объемы производства 300-400 аппаратов в месяц. В планах увеличить ежемесячный выпуск до тысячи БПЛА. Это позволит обеспечить смертоносными дронами российские части и на других направлениях в зоне СВО.

Читайте также:

СМИ: В сторону Одесской области вылетели дроны «Герань»

Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО

Путин: К 2030 году в России будет миллион специалистов по БПЛА

#скорость
#беспилотник
#бпла
#предприятия
#оператор
#сво
#всу
#рф
#дроны
Читайте нас в
Зеленский обрек страны ЕС на беды, попросив их об услуге
Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию
14 сентября 2023, 16:52

Фото: iStock/Mark_Hubskyi

Просьба Владимира Зеленского к странам Евросоюза о выдаче военнообязанных украинцев, может привести к восстаниям в европейских странах, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста.

«Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Читайте также: 

«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
#нато
#владимир зеленский
#сша
#призыв
#сво
#всу
#европа
Читайте нас в
«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю
Украинский военный Маркивский с аритмией рассказал, как его отправили в пекло
14 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский водитель с плоскостопием и аритмией рассказал, как его мобилизовали и отправили в самое пекло, об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
«Со мною все хорошо, относятся нормально. Был немного ранен, но помогли. Нормально заботятся. Жду скорой встречи, люблю вас и целую», - такое трогательное послание украинец адресовал своим родным, когда общался с журналистом «РИА».

Алексей Маркивский родом из Винницкой области Украины. Там он работал простым водителем, жил вместе с женой и двумя детьми. В армии мужчина не служил, поскольку страдал от плоскостопия, а с годами у него еще и обострилась двусторонняя экстрасистольная аритмия левого желудочка.

Однако, все эти обстоятельства не помешали украинским военкомам забрать Маркивского на службу в ВСУ. Ему обещали, что он будет работать водителем, но продлилось это не долго. Вскоре Алексей оказался в Запорожской области, где его кинули в наступление. Он пытался объяснить, что у него нет никакого боевого опыта, он даже оружие в руках держать не умеет, однако, это никого не волновало.

Маркивский чудом выжил в мясорубке, в которую ​водителя закинуло украинского командование. Там его взяли в российский плен.

Сейчас ​ранения ​военного лечат врачи. 

​Читайте также: 

На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника


#врачи
#оружие
#всу
#водитель
#сердце
#сво
#военные
#украина
Читайте нас в
На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы
Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не может выдержать российские удары
14 сентября 2023, 16:08

Фото: iStock/Olena_Z

Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина не в состоянии выдержать такое. Идет просто тяжелейший обмен ударами», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

При этом, от кровопролития, которое происходит на Украине, выигрывают практически все западные страны, кроме самой Украины, которая продолжает нести невосполнимые потери. Чем дольше конфликт будет продолжаться, тем сложнее Киеву будет восстановиться после его ​окончания, заключил Соскин.

Читайте также: 

В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника

Последние новости СВО: Обстановка на фронте, какие позиции занял противник
 
#украина
#конфликт
#сво
#всу
Читайте нас в
В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников
Myśl Polska: Российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
14 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские подразделения ВДВ, отправленные на укрепление позиций, успешно отбивают украинские атаки, об этом пишет журналист Кшиштоф Подгурский в статье для Myśl Polska.
«На флангах их (ВСУ) начали «давить» русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?», - прокомментировал ситуацию Подгурский.

Обозреватель отметил, что именно после успехов российских десантных войск, западные проукраинские пропагандисты начали безосновательно «поливать помоями» ВС РФ. Как только ситуацию выходит из-под контроля, «маски профессионализма» моментально слетают, заключил Подгурскикй. 

Читайте также: 

МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника

Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена

В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление
#всу
#вс рф
#польша
#вдв
#контрнаступление
#сво
Читайте нас в
Украинские пилоты проходят обучение в Швеции
Aftonbladet: пилоты ВСУ изучают истребители Gripen
14 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/OperationShooting

Пилоты из Украины проходят «ознакомительный тренинг» в Швеции, чтобы изучить системы истребителей JAS Gripen. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Уточняется, что, если правительство Швеции соберётся поставить Украине эти истребители, обученные лётчики ВСУ смогут начать использовать их для выполнения боевых задач уже в середине следующего лета.

Ранее эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что из-за низкой цены и простоты шведские военные самолёты JAS Gripen называют «истребителями для бедных». Он предположил, что поставками Украине этих машин Швеция хочет просто избавиться от старой техники, чтобы освободить место для новой. 

Читайте также:

Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen

Эксперт Прохватилов назвал шведские Gripen «истребителями для бедных»

SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине
#швеция
#украина
#обучение
#всу
#лётчики
Читайте нас в
Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
14 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/MMADIA

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Также за прошедшие сутки в зоне СВО было сбито или подавлено 53 дрона ВСУ.

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы

Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки

Названы меры, на которые пошла Украина, чтобы продолжить контрнаступление
#украина
#сво
#пво
#вертолёт
#бпла
#днр
Читайте нас в
В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ
14 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/bbsferrari

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в министерстве также сообщили, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

Читайте также:

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
#всу
#минобороны рф
#море
#вооружения
Читайте нас в
Достижения.рф