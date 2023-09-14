В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки

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Информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«В Районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Все заявления о потере российскими силами населенных пунктах в районе Артемовска Пушилин назвал «очередными вбросами».
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