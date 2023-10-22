В ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия

Поставленные на Украины ракеты ATACMS могут быть чрезвычайно опасны для мирного населения, это крайне безответственный шаг со стороны Вашингтона, Об этом написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов, в статье для издания Responsible Statecraft.