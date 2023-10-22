В ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия

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Было проведено частное расследование. Оно подтвердило продажу Киевом западного вооружения, которое поставляли на Украину.
Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад.
С его слов, на «черных» площадках был широкий выбор оружия: от ракет до стрелкового оружия.
После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен.
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«Мы находили в даркнете массу предложений, оферт о продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже были на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые были запечатаны ещё в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков», - рассказал Ян Гагин.
«И мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие», - рассказал Гагин.Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.
После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен.
«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь», — рассказал Лыска.Читайте также:
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Мария Фирсова