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Украинские военные силы несут огромные потерли за последние 2-3 недели. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости. Гагин рассказал, что количество жертв ВСУ серьезно увеличилось после начала активных действий войск РФ. Он также обратил внимание на то, что ВСУ потеряло большинство западного вооружения.
«Уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц», — сказал советник.Он также заявил, что Украине не сможет выстоять без новой помощи Запада и сейчас Киев переживает о своей значимости на международной арене и пытается привлечь внимание, чтобы продолжать получать деньги и оружие.
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