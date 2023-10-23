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В ДНР рассказали о масштабах потерь ВСУ за последнее время

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ несут многотысячные потери в последние 2-3 недели
23 октября 2023, 08:19
Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Украинские военные силы несут огромные потерли за последние 2-3 недели. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости. Гагин рассказал, что количество жертв ВСУ серьезно увеличилось после начала активных действий войск РФ. Он также обратил внимание на то, что ВСУ потеряло большинство западного вооружения.

«Уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц», — сказал советник.
Он также заявил, что Украине не сможет выстоять без новой помощи Запада и сейчас Киев переживает о своей значимости на международной арене и пытается привлечь внимание, чтобы продолжать получать деньги и оружие.


Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, как российские системы ПВО будут противостоять ракетам ATACMS, которые США передали Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#минобороны
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В ВС России заявили об афроамериканцах среди наемников ВСУ
Боец спецназа ВС РФ заявил, что среди наемников ВС Украины есть афроамериканцы
23 октября 2023, 09:14

Фото: istock / Olena_Z

Заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» завил, что в рядах наемников ВСУ присутствуют афроамериканцы. Об этом он рассказал в интервью Министерству обороны РФ.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — поделился боец.
«Скала» поделился, что российские войска собирают и анализируют трофеи украинской армии. Он заявил, что техники РФ чаще всего лучше и эффективней, хотя некоторые образцы немного устарели.

Он также рассказал, что ВСУ иногда в курсе, какая бригада ВС РФ находится напротив и не вступает в стрелковый бой. Из-за этого часто противник сбегает, так как не сможет справиться с натиском армии РФ. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#интервью
#всу
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Огнеметные системы «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности
ВДВ применяют новые системы привязки к местности при стрельбе «Солнцепеков»
23 октября 2023, 07:56

Фото: istock /AntonMatveev

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск применяют новейшие решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ с телеграм-канале.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — рассказали в Минобороны.
Уточняется, что десантно-штурмовые подразделения на Запорожском направлении около села Вербовое поддерживают солдаты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, как российские системы ПВО будут противостоять ракетам ATACMS, которые США передали Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
#рф
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В ДНР объяснили, как РФ использует первые удары ракет ATACMS
Советник Пушилина: у российской ПВО есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS
23 октября 2023, 07:24

Фото: istock / Alexyz3d

Российские системы противовоздушной обороны имеют опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, которые США передали Украине. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
Гагин заявил, что многие СМИ сейчас пишут про передачу этих ракет и первом опыте их применения украинскими силами.

«Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — заявил советник главы ДНР.
Он заверил, что ВС РФ найдут способ противодействовать этим снарядам, указывая на опыт уничтожения крылатых ракет Storm Shadow и реактивных снарядов для комплексов HIMARS. Он также привел в пример постоянные перехваты БПЛА и ракет Украины в небе над Крымом.

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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
23 октября 2023, 06:12

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В сообщении указывается, что произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Карловка, который находится в Куйбышевском и Киевском районах города Донецк. В результате обстрела было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (снаряды типа «кассетный»).

Следует отметить, что за текущие сутки Украина выпустила в общей сложности 11 снарядов такого же калибра по городу Донецку.

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#обстрел
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#танк
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Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
23 октября 2023, 05:13

Фото: iStock/Olena_Z

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российские бойцы поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потеряв более 200 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#киев
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#вс рф
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«Общественное»: В Кировоградской области прогремели взрывы
23 октября 2023, 03:30

Фото: iStock/RamonCast

В Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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#вс рф
#пво
#воздушная тревога
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Гагин: Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию РФ
23 октября 2023, 03:21

Фото: iStock/MikeMareen

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно использовать поставленные ракеты ATACMS по территории России, однако у ВС РФ есть, чем на это ответить. Об этом пишет РИА Новости.
«На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены Киеву еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в СШАх, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением», — цитирует агентство слова Гагина.

По мнению советника главы Донецкой Народной Республики, была поставлена небольшая партия ATACMS, и киевские власти постараются использовать их «по полной».

«Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории РФ, до которых смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей», — подчеркнул Ян Гагин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении
23 октября 2023, 01:59

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Десантники ВС России ликвидировали танк ВСУ на Запорожском направлении, после того как его обнаружили бойцы спецназа «Осман». Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что украинский танк был обнаружен БПЛА армейского спецназа «Осман», после чего координаты бронемашины передали соседнему подразделению. Российские военные поразили цель с помощью управляемой противотанковой ракеты, бронемашина была уничтожена.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#сво
#ракеты
#танк
#всу
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В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Профессор Аткинс: продолжение помощи Украине приведет лишь к новым смертям
23 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Teresa_Otto

Профессор Джозеф Аткинс из университета Миссисипи выразил убеждение в том, что Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям. В интервью YouTube-каналу Dialoge Works он подчеркнул, что продолжение этого конфликта ведет лишь к новым человеческим потерям.
«Им невозможно выиграть эту войну, они уже потерпели поражение. Продолжение финансирования — это нравственно и политически ошибочно», - отметил профессор.
По словам Аткинса, решение Запада оказывать поддержку Украине определяется исключительно политическими мотивами.

«Это касается не только администрации Байдена и Белого дома, но и лидеров Европы и НАТО. Их политическое будущее связано с украинским конфликтом», - добавил эксперт.
Москва ранее неоднократно заявляла, что военная помощь со стороны Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не приносит ничего хорошего. Также Россия подчеркивает, что транспортировка вооружений становится законной целью для российской армии.

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