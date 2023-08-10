В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС РФ на Авдеевском направлении

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Вооруженные силы России проводят грамотную наступательную операцию на Авдеевском направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих», - прокомментировал ситуацию Гагин.
Он также рассказал, что противник не перестает атаковать на Артемовском направлении, в том числе в районе Клещеевки. Ранее ВСУ заявляли, что взяли Клещеевку, однако, Гагин заверил, что она продолжает находиться под контролем российских войск.
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Евгения Парфентьева