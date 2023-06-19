В ДНР российские военные захватили французский танк AMX-10RC

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В ролике, который предоставило Минобороны, показаны кадры с телефона российского военного, где видно брошенную украинским экипажем французскую колесную машину. Рядом на земле лежала инструкция по эксплуатации танка.
Уточняется, что машина находится на окраинах Новодонецкого вместе с ещё более 50 единицами вражеской техники.
Ранее сообщалось, что на купянском направлении пресечена попытка прорыва украинских войск. Российскими военнослужащими предотвращена попытка группы ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении, пишет ТАСС, ссылаясь на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.