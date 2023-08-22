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В ДНР сообщили, что при обстреле Старомихайловки ранены девочка и мужчина

22 августа 2023, 02:26

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка со стороны ВСУ пострадали девочка и мужчина. Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Телеграм-канале.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Гагарина, 20 ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мужчина
#девочка
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#сво
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Полковник Макгрегор: Пока за Вашингтон погибло ещё недостаточно украинцев
22 августа 2023, 02:31

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Ещё недостаточное количество украинцев погибли в интересах Соединённых Штатов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Больно это признавать, но звучит так, будто ещё недостаточно украинцев погибло за Вашингтон», — сказал полковник армии США.

Ранее Макгрегор призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.

«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.

Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post ​констатировал, что Киев  не смог совершить прорыв ни на одном из ключевых направлений.

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#дуглас макгрегор
#сша
#украина
#сво
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье
22 августа 2023, 01:20

Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Взрывы раздались ночью 22 августа в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Каких-то подробностей произошедшего не приводится. Местные власти ситуацию также не комментировали.

При этом, по состоянию на 01:10 мск сирены воздушной тревоги слышны в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#запорожская область
#взрывы
#украина
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В Чечне сообщили об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
22 августа 2023, 00:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что из республики в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Проводили из международного аэропорта Грозный очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности», — говорится в публикации.

Даудов отметил, что с первых дней российской спецоперации на территории Украины прибывают тысячи добровольцев со всех уголков РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#рф
#чечня
#добровольцы
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Минобороны заявило о пресечении попытки украинских беспилотников атаковать Крым
22 августа 2023, 00:15

Фото: iStock/Murmakova

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, однако она была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны России.
Два украинских беспилотника самолетного типа были обнаружены примерно в 23:00 дежурными силами противовоздушной обороны, говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

Оба БПЛА в итоге были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Чёрного моря, в 40 км северо-западнее полуострова.

Ранее администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов «в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», сообщил телеканал CNN.

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#бпла
#крым
#украина
#минобороны рф
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Русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем
21 августа 2023, 21:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Под Марьинкой подразделение российских солдат попала в окружение, в котором продержалось шесть дней, пока не было принято решение покинуть точку. Когда один из бойцов был ранен, командир 7-й роты 5-й мотострелковой бригады ДНР с позывным Хакер остался вместе с ним и прикрывал отход своих подчиненных.
Группа под прикрытием пулемета успешно вышла из окружения, а боец и командир остались. У них не осталось еды и воды, приходилось обходиться дождевой. Хакер поддерживал раненого товарища как мог. Вдвоем они смогли продержаться еще сутки, передает телеграм-канал Readovka. После этого они сумели каким-то чудом вырваться из западни. 

 «Ты не думаешь, ты просто делаешь. Есть задача. Ее нужно выполнять. Нельзя себе позволять эмоции там», — скромно рассказал о своем подвиге Хакер.

За мужество и доблесть командование решило представить командира роты к награде. Уже оформляются документы на Орден Мужества. С раненым бойцом все в порядке — он проходит лечение в госпитале. А его командир и товарищ продолжает выполнять боевые задачи.

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#лечение
#хакер
#документы
#эмоции
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WSJ: новая российская система дистанционного минирования тормозит контрнаступление ВСУ
21 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto/bruev

В американских СМИ появились сообщения о новом грозном российском оружии, парализующем мобильность ВСУ. Системы дистанционного минирования «Земледелие» стали серьезным препятствием для украинского контрнаступления.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. В публикации указано, что Вооруженные Силы России с помощью «Земледелия» могут производить минирование участков фронта на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. И это только лишь одна из систем, используемых российскими военнослужащими для того, чтобы буквально усеять поля минами.

Такой защитный пояс тормозит наступление частей ВСУ, а также заставляет украинских солдат занимать такие позиции, на  которых они становятся легкой мишенью для российской артиллерии, вертолетов и дронов, пишет издание. Авторы статьи цитируют одного из военнослужащих ВСУ, который признается, что его часть ежедневно теряет как минимум одного сапера. Либо он получает ранение, либо погибает там, где еще вчера никаких мин не было.

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#всу
#ранение
#солдат
#мина
#контрнаступление
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Свыше тонны гумпомощи для детей Донбасса собрали в Балашихе
21 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Жители Балашихи приносили канцелярские принадлежности в Общественную палату в рамках акции «Доброе дело школьникам Донбасса».

Акция «Доброе дело школьникам Донбасса» приурочена ко Всемирному дню сбора гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Вся собранная гуманитарная помощь для детей Донбасса прибудет к ним к началу учебного года.

Подробную информацию об акции «Доброе дело школьникам Донбасса» можно найти здесь.

Оказать помощь жителям новых регионов России может каждый житель Подмосковья. На территории городского округа Балашиха работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в местном отделении партии «Единая Россия» и в городской Общественной палате. Принести гуманитарную помощь можно с 8.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные дни.

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#донбасс
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По бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за публикаций СМИ
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Подразделение ВСУ попало под удары из-за СМИ
21 августа 2023, 17:49

Фото: iStock/JARAMA

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что СМИ опубликовали информацию о перемещениях 82-й бригады ВСУ, что привело к ударам российской авиации по позициям. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
По ее словам, некоторые СМИ разместили информацию о перемещении бригады ВСУ на южное направление. 

Ценой подобных статей стали авиационные удары российскими силами по местам дислокации ВСУ. Маляр напомнила, что размещение в общем доступе сведений о перемещениях украинских военнослужащих грозит лишением свободы.   

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#контрнаступление
#украина
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Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли
21 августа 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер.
В интервью для YouTube-канала Gegenpol он предостерег руководство Киева и его западных союзников. Если они задумают настоящую войну с Россией, Киев, Львов и другие украинские города просто перестанут существовать, сказал экс-разведчик. Риттер также посоветовал Германии и другим западным странам воздержаться от поставок на Украину дальнобойных ракет типа немецких Taurus. Эти вооружения не способны изменить ситуацию на линии боевых действий, но зато они приведут к дальнейшей эскалации конфликта, уверен эксперт. Как полагает бывший разведчик, таким шагом Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Берлин медлит с поставками ракет высокой дальности Taurus киевскому режиму, ответил, что он считает необходимым и далее помогать Киеву, но совершенно не хочет, чтобы конфликт на Украине привел к войне НАТО с Россией.

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