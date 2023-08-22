В ДНР сообщили, что при обстреле Старомихайловки ранены девочка и мужчина

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: по улице Гагарина, 20 ранены девочка 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье
В Чечне сообщили об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Минобороны заявило о пресечении попытки украинских беспилотников атаковать Крым