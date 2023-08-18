В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном. Об этом пишет агентство ТАСС.
По словам Гагина, перекинуть резервы на указанное направление у ВСУ не получается, так как российские военнослужащие осуществляют контроль за подъездом к населенному пункту. На подступах, артиллерия уничтожает личный состав противника, также затруднена логистика. Он также отметил большие потери противника при попытках прорвать оборону и добавил, что их количество увеличивается.
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Анастасия Крестьянова