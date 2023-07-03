В ДНР украинский снаряд угодил в автобус с мирными жителями

Фото: kremlin.ru
Боевой снаряд Вооруженных сил Украины попал в автобус с мирными жителями, об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал в своем Telegram-канале.
Автобус двигался по маршруту Волноваха-Донецк, и проходил мимо поселка городского типа Еленовка, когда ВСУ решили его атаковать.
Он подчеркнул, что личные данные погибшего пассажира сейчас устанавливаются.
Глава города добавил, что под украинскими обстрелами в Еленовке повреждены кровля и остекление в частных домах, перебита линия электропередач и обесточено несколько улиц.
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«Во время обстрела пгт Еленовка вражеский снаряд попал в автобус «Волноваха – Донецк», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.
Глава города добавил, что под украинскими обстрелами в Еленовке повреждены кровля и остекление в частных домах, перебита линия электропередач и обесточено несколько улиц.
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Евгения Парфентьева