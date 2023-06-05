В ДНР задержан последний сбежавший из воинской части экс-заключенный

Фото: Фотобанк Московской области
В ДНР задержали последнего из семи сбежавших из воинской части бывших заключенных
Правоохранителям удалось задержать последнего из семи бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть, которая находится на территории Соледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Издание пишет, что последнего из семи военных сумели задержать еще несколько дней назад.
Напомним, еще в конце мая появилась информация, что около Соледара в ДНР семеро бывших заключенных сбежали, прихватив с собой оружие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке.
Издание пишет, что последнего из семи военных сумели задержать еще несколько дней назад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке.
Татьяна Лаврова