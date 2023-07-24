В ДНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети

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Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова на заседании комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
«Только на территории Донецкой Народной республики разрушено 1049 гражданских объектов, объектов гражданской инфраструктуры, из этого числа более 800 объектов – школы и детские сады. То есть киевский режим целенаправленно бьет именно по объектам, где могут находиться дети», - прокомментировала ситуацию Никонорова.
Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.
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