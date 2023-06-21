В Домодедове опровергли информацию о сбитом в муниципалитете беспилотнике

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Ранее в Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА
Информация о сбитом в районе Домодедова беспилотнике не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Ранее в Минобороны заявили о пресечении атаки украинских БПЛА на объекты в Московском регионе. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в военном ведомстве, расценив ЧП как «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку».
Все дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Обстоятельства ЧП выясняют спецслужбы.
Позже телеграм-канал «112» сообщил, что четвёртый беспилотник мог быть сбит утром, по предварительным данным, в районе Домодедова.
Ранее в Минобороны заявили о пресечении атаки украинских БПЛА на объекты в Московском регионе. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в военном ведомстве, расценив ЧП как «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку».
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Обстоятельства ЧП выясняют спецслужбы.
Позже телеграм-канал «112» сообщил, что четвёртый беспилотник мог быть сбит утром, по предварительным данным, в районе Домодедова.
Лора Луганская