В Донбасс отправилась партия можайского молока

Из Можайского городского округа в Донбасс отправилась партия продукции завода стерилизованного молока «Можайский». В состав груза вошли знаменитое «Можайское» молоко и молочные коктейли.
«Ребятам очень важна поддержка из дома. Как гражданин, предприниматель, депутат считаю, что пока ребята защищают нас на фронте, мы здесь, на своих рабочих местах, в свою очередь должны делать максимум для достижения наших общих целей», – рассказал депутат от фракции единороссов Александр Козлов.Партия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса и бойцам. Только за сентябрь отправили около 400 тонн груза – бензопилы, дизель-генераторы, автомобили, запчасти, медикаменты и средства вспомогательной защиты.
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Лора Луганская