В Донецке погибла местная жительница во время обстрела сквера

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Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла во время обстрела города со стороны ВСУ.
«В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — сообщает Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.
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