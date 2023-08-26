В Донецке четыре раза сработала ПВО

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В Донецке четыре раза сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что залпы ПВО были слышны с интервалами в 10-15 минут. По информации местных жителей Кировского района Донецка, который расположен на западной окраине города, они видели, как был сбит некий объект, предположительно, БПЛА.
Напомним, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Обстрел начался в районе 9:20. Местные жители сообщают о не менее 5 прилётах. Несколько домов получил повреждения. Пострадали четыре человека.
Ранее силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
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Напомним, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Обстрел начался в районе 9:20. Местные жители сообщают о не менее 5 прилётах. Несколько домов получил повреждения. Пострадали четыре человека.
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Екатерина Коршунова