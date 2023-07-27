В Донецке почтили память детей Донбасса, погибших от рук боевиков ВСУ

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Сегодня, 27 июля, на Донбассе по традиции отмечается день памяти погибших во время военных действий детей. Ровно девять лет назад ВСУ совершили первый крупный обстрел квартала в центре Горловки, где гуляли горожане с семьями.
В годовщину их гибели была установлена традиция Дня памяти и скорби по всем убитым детям. Их убивали как бы случайно, между делом, засыпая мирные городские кварталы снарядами и ракетами. На Аллее ангелов — знаковом месте для всех дончан — сегодня прошла церемония возложения цветов к памятнику маленьким детям страшной войны. Почтить память детей, которые уже никогда не повзрослеют, пришел и врио главы республики Денис Пушилин.
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Александр Бойцов