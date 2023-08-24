В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин

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В Донецке после обстрела ВСУ загорелось здание магазина. Об этом пишет РИА Новости.
Тушением огня занимаются расчеты пожарной службы.
Отмечается, что украинские снаряды также попали на территорию больницы им. Вишневского. В одном из корпусов пострадали стены и окна.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что украинские снаряды также попали на территорию больницы им. Вишневского. В одном из корпусов пострадали стены и окна.
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Диана Аванесян