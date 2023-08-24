В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ в Запорожье несут значительные потери, а вскоре им и вовсе придется переместить линию обороны за Днепр. Об этом он сказал журналисту Гарланду Никсону в ходе интервью на его YouTube-канале.