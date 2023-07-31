В Донецке после обстрела ВСУ загорелся автобус

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В центре Донецка после обстрела со стороны Украины загорелся пассажирский автобус, кроме того два человека погибли и четыре получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой.
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