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В Донецке после обстрела ВСУ загорелся автобус

31 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/BogdanV

В центре Донецка после обстрела со стороны Украины загорелся пассажирский автобус, кроме того два человека погибли и четыре получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пассажирский автобус в Куйбышевском районе Донецка перевозил людей по маршруту и попал под обстрел ВСУ. Транспорт загорелся. Также по информации главы города Алексея Кулемзина, при обстреле города погибли два человека, еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, два легковых автомобиля полностью сгорели.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой.

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Шойгу назвал потери ВСУ за июль
Шойгу: потери ВСУ за июль составили 20 824 человек живой силы
31 июля 2023, 13:01

Фото: сайт Кремя

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы также российскими силами уничтожено более 2200 единиц техники, среди которых оказались танки Leopard и БМП Bradley.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», - сказал Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По словам министра обороны, ВС РФ уничтожили 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, а также 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок, переданных Украине западными странами в рамках военной помощи.

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#вс рф
#вооружения
#шойгу
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ВСУ сдаются в плен РФ и отказываются наступать на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ отказываются идти в контрнаступление на Запорожском направлении
31 июля 2023, 10:57

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении массово отказываются идти в контрнаступление, а многие сдаются в российский плен, чтобы выжить.
«Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, среди ВСУ фиксируются неслаженные действия. Такое происходит из-за формирования сводных штурмовых групп из разных подразделений и бригад для продолжения контрнаступления. 

Балицкий уточнил, что за минувшие сутки украинские военные 86 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области, уточнив, что интенсивность обстрелов уменьшилась в два раза.

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#telegram
#солдаты
#всу
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ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, пострадавших нет
31 июля 2023, 10:27

Фото: iStock/Standart

В понедельник, 31 июля, украинская сторона обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона области Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших среди местных жителей нет.
«В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто не пострадал. Последствия обстрела сейчас устраняются.

Накануне украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, тогда пострадали два местных жителя.

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#всу
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Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении
31 июля 2023, 10:23

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении для российских сил, которые ежедневно выбивают ВСУ с занимаемых позиций.
«Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха,», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские военные выбивают ВСУ с занимаемых ими позиций, таким образом, ежедневно улучшая свои позиции. При этом противник несет на данном направлении большие потери, заключил Пушилин.

Кроме того, ранее Пушилин сообщил, что подразделения российских военнослужащих вытеснили ВСУ из села Старомайорское. Он также сообщил, что ВСУ понесли значительные потери личного состава, вооружений и техники.


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#пушилин
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Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР
Глава ДНР Пушилин: Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское
31 июля 2023, 09:45

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российских военнослужащих вытеснили ВСУ из села Старомайорское. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что ВСУ понесли значительные потери личного состава, вооружений и техники.

Глава региона также отметил изменение обстановки в лучшую сторону на краснолиманском направлении. Пушилин подчеркнул, что ВС РФ удается ежедневно улучшать позиции на линии боевого соприкосновения и продвигаться вперед. 

Ранее Пушилин сообщил, что треть западного оружия уже уничтожена на Украине.

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#всу
#вс рф
#пушилин
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В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Мэр Вилкул: В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
31 июля 2023, 09:38

Фото: iStock/JARAMA

Мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге на Украине прогремели взрывы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он также призвал местных жителей и очевидцев взрывов ничего не снимать на камеру и не публиковать в социальных сетях.

Также, о взрывах в украинском городе свидетельствуют данные онлайн-карт. Известно, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях. В настоящее время нет информации о разружениях. Российские власти не комментировали ситуацию. 

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#данные
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#вооружения
#воздушная тревога
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Российские средства РЭБ начали глушить Starlink
Марочко: Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink на Луганском направлении
31 июля 2023, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском направлении, который является сетью следующего поколения.
Он сослался на анализ переговоров украинских военнослужащих.

Интернет Starlink предоставляется компанией SpaceX. По словам военного эксперта, ВСУ испытывают сложности при использовании интернета через указанные спутники. Марочко отметил, что с задачей подавления спутника, успешно справляются российские средства РЭБ. 

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#пво
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Новый комплекс РЭБ "Сапфир" испытали в зоне проведения СВО
31 июля 2023, 08:38

Фото: istockphoto/seregalsv

Российские военные впервые испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА различных типов «Сапфир». Его использовали для защиты и прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения.
При обнаружении неприятельского беспилотника и его идентификации как враждебного «Сапфир» автоматически классифицирует его в зависимости от степени опасности и угрозы, которую он несет охраняемому объекту, передает ТАСС. Затем система радиоэлектронной борьбы подает сигнал тревоги и воздействует на технические системы дрона.

Цели со стопроцентной точностью обнаруживаются системой на расстоянии до 30 километров. Воздействие на электронные системы БПЛА осуществляется на расстоянии пяти километров и ближе. Кроме того, «Сапфир» способен не только противостоять непосредственно самим беспилотникам, но и подавлять наземные станции управления ими.

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#сво
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Власти подтвердили атаку здания полиции в Трубчевске Брянской области
Богомаз подтвердил атаку ВСУ здания УВД в Трубчевском районе Брянской области
31 июля 2023, 07:54

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку украинским БПЛА здания полиции в Трубчевске Брянской области, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, в здании разрушена кровля и выбиты окна. На месте происшествия работают экстренные службы. 

Ранее сообщалось, что БПЛА упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, что стало причиной пожара. В рузультате инцидента пострадал мужчина, принадлежность дрона устанавливается. 

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