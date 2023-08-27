В Донецке семь раз сработало ПВО

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В Донецке система ПВО активировалась семь раз, сообщает корреспондент РИА Новости. Сильные звуки взрывов слышались в различных районах города.
Следует отметить, что в воскресенье в Донецке празднуют День города и День шахтера, оба события традиционно отмечаются в последнее воскресенье августа. Аналогично, в России ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник День шахтера.
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