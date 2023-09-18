Появилось видео взрыва в центре Донецка у здания администрации ДНР

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ВСУ нанесли несколько ударов по самому центру Донецка. У здания администрации главы ДНР прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что взрывы прогремели на бульваре Пушкина в центре Донецка.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил информацию об обстреле центра города. Он уточнил, что в зоне риска находится бульвар Пушкина. Остальные подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших пока нет.
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«14:50 - н.п. Константиновка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», - говорится в сообщении СЦКК ДНР.
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Элина Позднякова