В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации

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Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону спецоперации на Украине — «бороться со злом». Об этом сообщает РИА Новости.
«Ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе», — сообщил Гагин.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Он отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.
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