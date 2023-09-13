В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

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Информация о воздушной тревоге поступила из Сумской и Одесской областей Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в Одесской области в 00.27 и в Сумской области в 02.31 по местному времени.
Следует отметить, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации начались 10 октября 2022 года. Это произошло два дня после инцидента на Крымском мосту, который, по заявлениям российских властей, был проведен украинскими спецслужбами.
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Артем Кузьмин