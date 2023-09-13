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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
13 сентября 2023, 02:57
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Информация о воздушной тревоге поступила из Сумской и Одесской областей Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в Одесской области в 00.27 и в Сумской области в 02.31 по местному времени.
Следует отметить, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации начались 10 октября 2022 года. Это произошло два дня после инцидента на Крымском мосту, который, по заявлениям российских властей, был проведен украинскими спецслужбами.

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#взрывы
#всу
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Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS
Полковник Матвийчук: российская ПВО способна нейтрализовать ракеты ATACMS
13 сентября 2023, 03:02

Фото: iStock/petervician

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обнаруживать и противодействовать различным типам ракет, включая дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут быть поставлены Украине, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» .
ATACMS — это мощная ракета, которая может быть запущена с многоракетных систем залпового огня (MLRS) или систем HIMARS. Она выглядит как обычная ракета, но имеет значительную дальность стрельбы, достигающую 250 километров (по некоторым данным — 500 километров). У нее есть разные варианты боевых частей, включая моноблочные, кассетные и фугасные. ATACMS способна поражать цели, включая фортификации, бронетехнику и скопления пехоты», — пояснил эксперт.

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#россия
#санкции
#эксперт
#ракета
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
13 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Крымский мост временно приостановил движение автотранспорта, как сообщается в телеграм-канале информационного центра, отвечающего за оперативную обстановку на мосту.
Согласно сообщению, движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временной остановки движения не уточняются.

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#крым
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The Economist: Чиновники Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
13 сентября 2023, 02:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Запад сомневается, что контрнаступление ВС Украины закончится успехом к зиме, поэтому хотят «продлить график». Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники среди западных политиков.
«Нам придется продлить наш график. Это может быть очень долгой борьбой», — цитирует издание слова одного из собеседников.

В публикации уточняется, что на Западе не верят в возможность прорыва ВСУ обороны ВС России к предстоящей зиме.

При этом на Западе и в Киеве причины неудач в контрнаступлении видят по-разному. Тhe Economist сообщает, что по мнению представителей западных стран Украина должна была начать свое наступление более решительно. В Киеве же утверждают, что такая тактика могла бы завершиться более быстрым истощением мобилизационного ресурса украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#всу
#россия
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Назван «непростительный грех» Зеленского
Almasry Alyoum назвало веру Зеленского в обещания Запада непростительным грехом
13 сентября 2023, 01:44

Египетская газета Almasry Alyoum назвала веру президента Украины Владимира Зеленского в обещания Запада непростительным грехом.
По мнению автора статьи, США и Европейский союз (ЕС) хорошо понимают, что нельзя уничтожить Россию, но они не готовы признать, что страна остается сильной, возможно, даже сильнее НАТО.

В то же время Запад, по мнению автора, слишком опасается открытого столкновения, поэтому выбирает Украину и действует от ее имени в вооруженном конфликте. При этом, согласно материалу, Западу не интересуют украинские потери, и он действует исключительно в своих интересах, используя Зеленского как марионетку.

В то время как украинский лидер, по мнению автора, наивно верит в возможность вступления своей страны в НАТО и Евросоюз. Однако, автор добавляет, что это невозможно из-за коррумпированной ситуации в Украине, и что стране отведена определенная, специфическая роль.

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#запад
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«Ненавижу»: Британцы пожаловались на украинских военных
Times: В Великобритании хотят закрыть полигон, где обучают бойцов ВСУ
13 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/Olena_Z

Жители Великобритании пожаловались на шум с полигона, где тренируются военнослужащие ВСУ. Об этом обозреватель Джордж Гриллс пишет в своей статье для Times.
Британцы обратились в совет города Лидд с жалобами на дым и взрывы, которые раздаются с полигона Lydd Ranges во время обучения украинских солдат.

«Я предлагаю закрыть Lydd Ranges. Взрывы действительно очень шумные, я ненавижу жить здесь», — заявил один из местных жителей.

Он добавил, что из-за стрельбы у него в доме регулярно дребезжат стекла.

Минобороны Великобритании согласилось на треть сократить количество учений. По словам подполковника Марка Пауэлла, командующего базой, он стремится сохранить хорошие отношения с жителями Лидда.

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Украинский пленный рассказал, как попал под обстрел «кассетами» со стороны ВСУ

#взрывы
#всу
#минобороны
#стрельба
#обучение
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ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
13 сентября 2023, 00:24

Фото: istockphoto/Standart

Украинские вооруженные силы провели 98 артобстрелов на территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив в общей сложности 284 снаряда. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Были зафиксированы обстрелы из разных видов оружия, включая ракетные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию калибром 152 мм и 155 мм, включая атаки с кассетными боеприпасами. Атаки охватили районы нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Ясиноватский район, Донецк и другие.

Населенные пункты, которые оказались под артобстрелом, включают в себя Горловку (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка и Керменчик.

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#всу
#вс рф
#донецк
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Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
Irish Times: беженцам с Украины в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ
12 сентября 2023, 23:50

Фото: iStock/Olena_Z

Нескольким украинским беженцам, находящимся в Ирландии, были доставлены фальшивые письма, которые якобы отправлены от имени министерства юстиции Ирландии. В этих поддельных сообщениях говорилось о необходимости их возвращения на Украину с целью службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), говорится в статье газеты Irish Times.
Письма, в качестве примера, имели дату 7 сентября и заявляли, что министерство юстиции Ирландии получило запрос от украинского правительства относительно экстрадиции. Этот запрос, согласно сообщениям, был мотивирован «правом на призыв к военной службе на Украине». В этих фальшивых письмах также говорилось о «невыполнении законной обязанности службы в ВСУ» на Украине.

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#всу
#зеленский
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ООН отреагировала на критику Подоляка
Дюжаррик заявил, что критика ООН Подоляком не удивила организацию
12 сентября 2023, 20:47

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка в адрес организации, заявил, что критика — это не новость для ооновцев.
По словам Дюжаррика, ООН продолжает усердную работу. 

Ранее Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».

Напомним, нелестные высказывания об ООН ранее позволил себе украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ.По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». 

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#оон
#владимир зеленский
#запад
#киев
#рф
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Украинский пленный рассказал, как попал под обстрел «кассетами» со стороны ВСУ
12 сентября 2023, 20:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец ВСУ, попавший в плен в Запорожской области, рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны Киева.
«Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен. Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать «кассетами». От них получил ранения в руку, ногу и спину», - прокомментировал ситуацию пленный.

Отмечается, что сейчас пострадавшему оказывают помощь российские медики. Он находится в больнице.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с украинским военнопленным Андреем Оранюком, где он рассказал, что на обучении во Франции его практически ничему не научили.

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