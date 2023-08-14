В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Также отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в территориях Запорожской области, находящихся под контролем Киева, и в ДНР.
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