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В Екатеринбурге создали боевой беспилотник «Кукушка»

18 июля 2023, 10:24

Фото: iStock/vadimrysev

Дрон «Кукушка» создан для разведки и атаки вражеских позиций в зоне СВО.
E1.RU пишет, что боевой дрон управляется с пульта и может нести сразу 3 боеприпаса. Дальность приёма равняется 4 км.
Под нагрузкой дрон может развить скорость 60—65 км/ч, при этом он весит чуть больше 1 кг.

По словам Павла, одного из создателей дрона, есть уже 2 прототипа: первый прошёл испытания и готов к серийному производству, второй проходит подготовку к патентованию.


Один экземпляр оценивается в 200—250 тысяч рублей, при серийном производстве выпуск будет дешевле.

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#Екатеринбург
#кукушка
#дрон
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Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту
18 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/Dmetsov

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что британская разведка помогла украинским спецслужбам в осуществлении теракта на Крымском мосту.
«Если мы говорим про спецслужбы Украины, то это ГУР, Управление разведки Министерства обороны Украины. Если мы говорим про зарубежные силы специальных операций, это SBS - силы специальных операций ВМС Великобритании», - заявил Леонков в беседе с Царьградом.

Он объяснил, что украинские военные проходили обучение у западных спецслужб, соответственно, они и могли руководить атакой на Крымский мост. Леонков подчеркнул, что без британцев в этом деле обойтись не могло.

При этом специалист предположил, что беспилотники, которые атаковали мост, могли быть произведены в Великобритании, он также указал на их схожесть с теми, которые ранее атаковали бухту в Севастополе. ​По словам ​Леонкова, Крымский мост ​могли атаковать гидроциклы, переделанные в ​БПЛА, начиненные большим количеством взрывчатки.

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#Крымский мост
#атака
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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве
18 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/FelixRenaud

В Одессе и Николаеве повреждены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Из сообщения следует, что в Николаеве ударом российской армии повреждён промышленный объект, после чего произошел пожар. При этом в Одессе повреждения получили объекты портовой инфраструктуры.
 
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил повреждения в Одессе и Николаеве на объектах инфраструктуры после ударов ВС РФ.

Напомним, минувшей ночью украинские СМИ сообщали, что в Николаеве и Одессе раздались взрывы.

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#Одесса
#Николаев
#взрыв
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Студенты-волонтеры вернулись домой после поездки на Донбасс
18 июля 2023, 10:30

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Студенты-волонтеры социально-гуманитарного университета из Коломны вернулись домой после поездки на Донбасс. Юноши отправлялись в зону спецоперации, чтобы помочь военнослужащим.
Трое студентов государственного социально-гуманитарного университета Антон, Кирилл и Егор прибыли из командировки на Донбасс.

Юноши приняли решение поддержать военнослужащих и жителей освобожденных территорий, оказать посильную помощь тем, кому она необходима. 

На Донбасс первым отправился Антон. В первой командировке он был помощником в аптеке, помогал распределять гуманитарную помощь, помогал медсестрам и военнослужащим, раненым.
«Решил поехать волонтером в Донбасс, потому что считал, что я могу намного больше пользы принести своей стране, находясь на передовой. Любую помощь я готов был оказывать — переноска раненных, быть ассистентом на хирургическом столе, оказывать помощь маломобильным людям. Я посчитал, что я должен быть там», — сказал волонтер Антон.
По возвращении из первой командировки Антон рассказал своим лучшим друзьям Кириллу и Егору о поездке и призвал их на помощь короткой фразой: «Родина зовет».

Осуществить вторую поездку на Донбасс добровольцам помог родной университет, оказав помощь в покупке необходимых вещей, экипировки и другого.

После возвращения с передовой, трое студентов принесли ректору университета благодарственное письмо от 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск.
«Получить идею поехать волонтером куда-либо — это не минутное дело, это состояние души, состояние мыслей, которые есть у ребят. Это кропотливая работа со стороны многих факторов, в том числе университета, Мы гордимся, что ребята не равнодушны к тому, что происходит вокруг», — сообщила ректор университета ГСГУ Жанна Леонова.
Юноши рассказали. что на передовой много таких ребят как они, которые приняли решение помогать нуждающимся, военнослужащим и раненым.

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#Волонтер
#СВО
#спецоперация
#добровольцы
#ГСГУ
#командировка
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Марочко рассказал о «мясном штурме» ВСУ на Красно-Лиманском направлении
18 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ были отправлены на «мясной штурм» в районе Красного Лимана практически без артиллерии и бронетехники.
По словам Марочко, возле Червонопоповки в ЛНР рота ВСУ попыталась атаковать российскую оборону. Однако их действия заранее были обречены на провал, так как украинские военные не имели огневой поддержки со стороны артиллерии, также они действовали практически без бронетехники, прикрываясь лишь рельефом местности.

«Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому «мясному» штурму, поскольку очевиден факт отдачи украинским командованием заведомо не осуществимых боевых распоряжений», - заключил Марочко.

Он также рассказал, что ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении.

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#ВСУ
#контрнаступление
#ВС РФ
#спецоперация
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В Минобороны заявили о предотвращении атаки 28 БПЛА на Крым
18 июля 2023, 07:46

Фото: iStock/Oselote

Минувшей ночью российские силы успешно пресекли попытку атаки 28 украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, в ночь на 18 июля киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку на Крым, используя 28 беспилотников.

«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что при попытке атаки беспилотниками никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА на Крым сообщал губернатор полуострова Сергей Аксенов.

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#Кым
#атака
#Украина
#беспилотники
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Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за больших потерь
18 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ вынуждены отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе и вооружении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из-за критических потерь ВСУ и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны», - цитирует РИА Новости Марочко.

При этом он добавил, что многие позиции ВСУ остаются без высшего командования. Кроме того, среди ВСУ начинаются служебные разбирательства из-за отступления, а обескровленные части украинских военных вновь отправляются на рубежи, которые уже успевают занять российские военные.

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#ВСУ
#потери
#спецоперация
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Аксенов: 28 украинских БПЛА ночью попытались атаковать Крым
18 июля 2023, 07:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Крым с помощью 28 беспилотных летательных аппарата, атака успешно отбита российскими силами, девять вражеских БПЛА были сбиты, 19 – посажены с помощью РЭБ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.

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#Крым
#атака
#беспилотники
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Экипажи Су-25СМ атаковали огневые средства ВСУ на Краснолиманском направлении
18 июля 2023, 07:14

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника в зоне спецоперации и успешно вернулись на аэродром базирования», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом уточняется, что пилоты подлетали к линии соприкосновения на скорости около 800 км/ч, это делается для того, чтоб их было сложнее обнаружить. При этом местность они огибали на расстоянии не более 25 метров от земли.

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#спецоперация
#Су-25СМ
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ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР
18 июля 2023, 07:02

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская авиация совершила удар по пунктам временной дислокации ВСУ управляемыми боеприпасами УПАБ-500 в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.
В публикации говорится, что ВКС РФ атаковали пункты дислокации 112-й бригады теробороны ВСУ близ Северска и Серебрянки. Также вертолеты ударили по скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки и Курдюмовки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#МО РФ
#авиация
#СВО
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