В Екатеринбурге создали боевой беспилотник «Кукушка»

Фото: iStock/vadimrysev
Дрон «Кукушка» создан для разведки и атаки вражеских позиций в зоне СВО.
E1.RU пишет, что боевой дрон управляется с пульта и может нести сразу 3 боеприпаса. Дальность приёма равняется 4 км.
Под нагрузкой дрон может развить скорость 60—65 км/ч, при этом он весит чуть больше 1 кг.
По словам Павла, одного из создателей дрона, есть уже 2 прототипа: первый прошёл испытания и готов к серийному производству, второй проходит подготовку к патентованию.
Один экземпляр оценивается в 200—250 тысяч рублей, при серийном производстве выпуск будет дешевле.
Читайте также:
Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей
Bloomberg: Армия Израиля заявила об использовании ИИ для определения целей
В Думе поговорили о щите-невидимке для ВС РФ
Под нагрузкой дрон может развить скорость 60—65 км/ч, при этом он весит чуть больше 1 кг.
По словам Павла, одного из создателей дрона, есть уже 2 прототипа: первый прошёл испытания и готов к серийному производству, второй проходит подготовку к патентованию.
Читайте также:
Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей
Bloomberg: Армия Израиля заявила об использовании ИИ для определения целей
В Думе поговорили о щите-невидимке для ВС РФ
Мария Фирсова