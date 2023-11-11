В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине

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Германия и несколько других стран Европейского союза (ЕС) высказались против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высказывания дипломата.
По информации агентства, план ЕС по предоставлению военной поддержки Киеву «столкнулся с оппозицией со стороны некоторых стран-членов ЕС и может подвергнуться изменениям».
Не названный дипломат отметил, что среди стран, выступающих против такого подхода, находится Германия.
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По информации агентства, план ЕС по предоставлению военной поддержки Киеву «столкнулся с оппозицией со стороны некоторых стран-членов ЕС и может подвергнуться изменениям».
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Артем Кузьмин