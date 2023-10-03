В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR сообщил, что Украина внесла изменения в правила регистрации иностранных наемников, что затрудняет определение точного числа эстонских граждан, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, ранее существовали определенные правила и процедуры для регистрации иностранных бойцов в ВСУ, а также ограничения на их принадлежность к конкретным подразделениям. Однако сейчас Украина пересмотрела свой подход к этому вопросу, и иностранные военные, участвующие в боевых действиях на территории Украины, могут быть включены практически в любые подразделения. Это делает более сложным определение точного числа эстонских граждан, находящихся в рядах ВСУ.
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Артем Кузьмин