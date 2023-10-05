В Европе без надзора остались более 20 тысяч украинских детей

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Более 23 тысяч детей, которые оказались вывезены из Украины, оказались на территории европейских стран без надзора.
Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, пишет ТАСС.
С его слов, исследовательские компании, официально работающие на территории Европейского союза, отметили, что значительная часть украинских подростков старше 16 лет не попали под какую-либо фиксацию.
Многих детей передают семьям в странах ЕС. Спустя какое-то время детей просят забрать обратно. По словам дипломата, информация об этих детях нигде не анализируется.
Ранее дети без сопровождения взрослых оказались в Великобритании, пройдя через Ливию из Судана или Южного Судана. Дети-беженцы могли стать жертвами торговли людьми. Несовершеннолетних отправили в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там они содержатся вместе с взрослыми, которые совершили преступления сексуального характера. По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет.
Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.
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С его слов, исследовательские компании, официально работающие на территории Европейского союза, отметили, что значительная часть украинских подростков старше 16 лет не попали под какую-либо фиксацию.
Ранее дети без сопровождения взрослых оказались в Великобритании, пройдя через Ливию из Судана или Южного Судана. Дети-беженцы могли стать жертвами торговли людьми. Несовершеннолетних отправили в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там они содержатся вместе с взрослыми, которые совершили преступления сексуального характера. По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет.
Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.
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Мария Фирсова