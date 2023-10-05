В Европе без надзора остались более 20 тысяч украинских детей

В зоне проведения спецоперации продолжаются бои. На некоторых участках фронта ВСУ пытаются идти в наступление, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, над какими территориями российским бойцам удалось установить контроль и где противник ведет огонь по позициям ВС РФ.