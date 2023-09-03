В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. Об этом сообщает телеканал ARD.
По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ. Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.
Также лава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине.
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Напомним, ранее сообщалось, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ. Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.
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Екатерина Коршунова