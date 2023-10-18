В ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ

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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров.
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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
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Екатерина Коршунова