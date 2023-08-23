В ФСБ раскрыли, как российским силам удалось уничтожить ДРГ ВСУ в Брянской области

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Российские пограничники поразили украинскую ДРГ, которая пыталась пробраться в Брянскую область, с помощью артиллеристского удара, сообщили в ФСБ.
«Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.
Напомним, вчера украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию России через Брянскую область. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.
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