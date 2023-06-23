В Геническе на юге Херсонской области раздались взрывы

Фото: IStock/RamonCast
СМИ: в районе в городе Геническе произошло не менее трех взрывов
В городе Геническе на юге Херсонской области раздались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ.
По информации ТАСС, в этом районе были слышны три взрыва. Предположительно, они раздавались с окраины города, поскольку именно в том районе поднимается дым.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что пункт эвакуации граждан в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел. В результате атаки погибли два местных жителя, еще двое ранены.
По информации ТАСС, в этом районе были слышны три взрыва. Предположительно, они раздавались с окраины города, поскольку именно в том районе поднимается дым.
Ранее сообщалось, что пункт эвакуации граждан в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел. В результате атаки погибли два местных жителя, еще двое ранены.
Екатерина Шмакова