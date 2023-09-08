В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО

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Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальных военных операций (СВО) на Украине, пишет Forces.net.
Сандерс подчеркнул, что у британских военных существует глубокая привязанность к своей военной технике, поскольку он сам, возможно, имел опыт службы на танке Challenger 2.
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